G20 : Trump zum G20-Gipfel in Hamburg gelandet

Erstmals ist Donald Trump als US-Präsident zu einem Deutschlandbesuch eingetroffen. Trump landete am Vortag des G20-Gipfels begleitet von Ehefrau Melania mit der US-Präsidentenmaschine «Air Force One» in Hamburg. Begrüßt wurden sie am Flughafen von Hamburgs erstem Bürgermeister Olaf Scholz. Am Abend will Kanzlerin Angela Merkel Trump im Hotel «Atlantic» zu einem Vorgespräch treffen. Klima, Welthandel, Abschottung, Terror - an Themen wird es nicht mangeln. Trump hatte zuvor in Polen an einem Gipfel mittel- und osteuropäischer Länder teilgenommen.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 16:19 Uhr