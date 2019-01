Regierung : Trumps Ex-Anwalt Cohen will vor Kongress aussagen

von dpa

10. Januar 2019, 22:50 Uhr

In der sogenannten Russlandaffäre um Donald Trump will der frühere Anwalt des Präsidenten, Michael Cohen, vor dem Kongress aussagen. Cohen habe sich bereiterklärt, am 7. Februar vor dem Aufsichtskomitee des Repräsentantenhauses zu erscheinen, teilte der Ausschuss mit. Cohen gilt als eine Schlüsselfigur. Er hat sich mit Trump überworfen und kooperiert mit Sonderermittler Robert Mueller, der mögliche Geheimabsprachen des Trump-Lagers mit Moskau im US-Wahlkampf 2016 untersucht. Im Dezember hatte ein Bundesgericht in New York Cohen zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.