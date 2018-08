Börsen : Trumps Konfrontationskurs verunsichert US-Börsen

von dpa

15. August 2018, 22:51 Uhr

Der Konfrontationskurs der USA schürt an den Börsen zunehmend Sorgen vor einem Flächenbrand. Anleger weltweit agieren wieder vorsichtig, was sich auch an der New Yorker Wall Street niederschlug. Allerdings gelang es dem US-Leitindex Dow Jones Industrial im späten Handel seine Verluste wieder deutlich zu begrenzen. Letztlich ging er mit einen Minus von 0,54 Prozent auf25 162 Punkte aus dem Tag. Der Euro wurde zum Handelsschluss an der Wall Street mit 1,1344 Dollar gehandelt.