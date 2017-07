Konflikte : Türkischer Botschafter ins Ministerium zitiert

Nach der Inhaftierung eines Deutschen und fünf weiterer Menschenrechtsaktivisten in der Türkei ist der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden. Man habe ihm «klipp und klar» gesagt, dass die Verhaftungen nicht nachvollziehbar und vermittelbar seien, sagte ein Sprecher in Berlin. In dem Gespräch habe der Botschafter zugesichert, die deutsche Forderung nach einer unverzüglichen Freilassung an seine Regierung zu übermitteln. Außenminister Sigmar Gabriel bricht wegen der Verhaftungen seinen Urlaub ab, wie er sagte.

von dpa

erstellt am 19.Jul.2017 | 13:21 Uhr