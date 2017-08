Notfälle : Tunnelphobie - Däne will nicht weiterfahren

Vor dem Emstunnel in Ostfriesland ist die Autobahnpolizei zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt: Ein Däne hatte auf auf dem Seitenstreifen der A 31 bei Leer angehalten, weil er an einer Tunnelphobie leidet. Wie die Polizei mitteilte, kam ihnen bei der Anfahrt bereits der dänische Fahrer zu Fuß entgegen. Er sehe sich aufgrund einer Tunnelphobie außerstande, den Tunnel zu durchfahren, erklärte der Mann. Die Polizisten brachten ihn zurück zum Wohnmobil, wo seine Frau wartete. Dort erklärten sie dem Paar einen anderen Weg über die Ems in die Niederlande.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 13:20 Uhr