Erdbeben : Über 60 Tote bei Rekord-Erdbeben in Mexiko

Das Jahrhundert-Erdbeben in Mexiko hat Dutzenden Menschen das Leben gekostet und Hunderte obdachlos gemacht. 61 Menschen seien bei dem Beben der Stärke 8,2 getötet worden, sagte Präsident Enrique Peña Nieto bei einem Besuch im Katastrophengebiet im Süden des Landes. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die Rettungskräfte suchten den ganzen Tag in den Trümmern nach Verschütteten. «Meine Gebete gelten denen, die ihr Leben verloren haben und ihren Familien», sagte Papst Franziskus bei einer Messe in Kolumbien.

von dpa

erstellt am 09.Sep.2017 | 04:43 Uhr