Gesellschaft : Uhren werden zu Beginn der Sommerzeit vorgestellt

von dpa

25. März 2018, 00:06 Uhr

Mit Beginn der Sommerzeit werden in der Nacht die Uhren von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vorgestellt. Das gilt für Deutschland seit 1980 und ist in allen EU-Mitgliedsstaaten einheitlich geregelt. Mit der Wiedereinführung der Umstellung war die Hoffnung verbunden, Energie zu sparen. Ob tatsächlich Energie gespart wird, ist umstritten. Auch Mediziner kritisieren die Uhrenumstellung. Schlafforscher warnen, empfindsame Menschen könnten Probleme mit dem zeitlichen Hin und Her haben - samt Schlafstörungen und Appetitlosigkeit.