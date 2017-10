Konflikte : Umstrittene Katalonien-Abstimmung: Hunderte Verletzte

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 21:51 Uhr

Bei dem umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit in der spanischen Region Katalonien sind nach teils brutaler Polizeigewalt mehr als 700 Menschen verletzt worden. Trotz eines gerichtlichen Verbotes und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid zog die Regierung in Barcelona die Abstimmung über eine Loslösung von Spanien durch. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy sprach der Abstimmung am Abend jede Gültigkeit ab. Es habe in Katalonien kein Referendum, sondern eine «Inszenierung» gegeben.