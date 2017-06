Klima : Umweltschützer demonstrieren nach Trump-Entscheidung vor US-Botschaft

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat vor der US-Botschaft in Berlin gegen den angekündigten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen demonstriert. Aktivisten projizierten am frühen Morgen nach eigenen Angaben in Anlehnung an die Twitter-Botschaften von US-Präsident Donald Trump «Total Loser, so sad!» und andere Sprüche an die Fassade des Gebäudes. Zehn Aktivisten hätten sich beteiligt, sagte ein Sprecher. Die Polizei bestätigte die Protestaktion. Sie habe etwa eine halbe Stunde gedauert und sei zum Sonnenaufgang beendet gewesen, sagte ein Greenpeace-Sprecher.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 05:56 Uhr