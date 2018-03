Konflikte : UN-Generalsekretär «zutiefst besorgt» über Situation in Gaza

von dpa

31. März 2018, 03:44 Uhr

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich «zutiefst besorgt» über die Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften beim «Marsch der Rückkehr» im Gazastreifen geäußert. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer, sagte ein Sprecher des Generalsekretärs in einer Stellungnahme. Bei dem Marsch waren zahlreiche Palästinenser getötet und weitere verletzt worden. Die Vereinten Nationen fürchteten, dass sich die Situation in Gaza in den kommenden Tagen verschlimmern könnte, hieß es in einem Briefing des Sicherheitsrats.