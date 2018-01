Diplomatie : UN-Nothilfekoordinator besucht Syrien - Tote bei Angriffen

von dpa

erstellt am 09.Jan.2018 | 18:49 Uhr

Damaskus (dpa) – Am ersten Tag des Besuchs von UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock in Syrien sind bei der Bombardierung eines Rebellengebiets viele Zivilisten ums Leben gekommen. Luftangriffe und Beschuss vom Boden hätten östlich der Hauptstadt Damaskus 15 Menschen getötet, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Mehr als 80 Menschen seien verletzt worden. Bereits in der Nacht zuvor hatte Israels Armee nach syrischen Militärangaben erneut Ziele in Syrien angegriffen. Die humanitäre Lage ist in vielen Gebieten des Bürgerkriegslandes weiter dramatisch.