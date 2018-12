Konflikte : UN-Vermittler bestätigt: Jemen-Gespräche beginnen am Donnerstag

von dpa

05. Dezember 2018, 18:43 Uhr

Die mit Spannung erwarteten Friedensgespräche für den Jemen beginnen an diesem Donnerstag. Der politische Prozess zwischen den jemenitischen Parteien solle dann in Schweden neu gestartet werden, twitterte UN-Vermittler Martin Griffiths. Bereits zuvor waren die Delegationen der international anerkannten Regierung und der schiitischen Huthi-Rebellen in Stockholm eingetroffen. In der Vergangenheit waren alle Bemühungen um eine Lösung des mehr als vierjährigen Konflikts gescheitert.