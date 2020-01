Verkehr : Unfallfahrer von Südtirol kommt in Hausarrest

Avatar_prignitzer von dpa

30. Januar 2020, 22:55 Uhr

Der Unfallfahrer von Südtirol, der sieben Deutsche getötet hat, kommt vom Gefängnis in den Hausarrest. Der 27-Jährige sei nach Einwilligung des Untersuchungsrichters in das Kloster Neustift bei Brixen gebracht worden, berichten italienische Medien. Dort dürfe er an der Messe teilnehmen und Besuche empfangen. Er werde anschließend psychiatrisch betreut und ständig von Polizisten bewacht. Der Mann war Anfang Januar betrunken in eine Gruppe deutscher Skiurlauber gerast. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen.