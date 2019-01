Fußball : Union schockt FC: Köln verliert Spitzenspiel in Berlin

von dpa

31. Januar 2019, 22:25 Uhr

Berlin (dpa) – Aufstiegs-Mitfavorit 1. FC Köln ist im ersten Pflichtspiel des Jahres beim 1. FC Union Berlin gestrauchelt. Das Team von Trainer Markus Anfang unterlag in der 2. Fußball-Bundesliga bei den Eisernen mit 0:2 und bleibt in der Tabelle als Zweiter mit 36 Punkten vier Zähler hinter Spitzenreiter HSV zurück. Die Unioner rückten durch den siebten Heimsieg der laufenden Spielzeit am punktgleichen FC St. Pauli vorbei auf Rang drei, der am Saisonende die Aufstiegs-Relegation bringt.