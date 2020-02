Bundestag : Unions-Gruppe will Schwung in Debatte über Wahlrechtsform bringen

Avatar_prignitzer von dpa

04. Februar 2020, 15:01 Uhr

Berlin (dpa) - Eine Gruppe von mehr als 50 Unionsabgeordneten im Bundestag will Schwung in die festgefahrene Debatte zur Verkleinerung des aufgeblähten Parlaments bringen. In einem nach Informationen der dpa der Fraktionsführung übermittelten Antrag plädieren die Parlamentarier dafür, den momentan 709 Sitze großen Bundestag dauerhaft auf 598 Mandate zu verkleinern. Es wurde erwartet, dass sich die CDU/CSU-Fraktion bereits in ihrer nächsten Sitzung am 11. Februar mit dem Antrag befassen wird. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst über den Antrag berichtet.