Börsen : US-Aktienmärkte: Moderate Verluste

Nach der kleinen Kursrallye an den US-Börsen am Vortag ist es zur Wochenmitte wieder leicht abwärts gegangen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenreaktion. Der Dow Jones gab um 0,40 Prozent auf 21 812 Punkte nach. Der Eurokurs lag zur Schlussglocke an der Wall Street bei 1,1816 Dollar.

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 22:49 Uhr