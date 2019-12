Energie : US-Botschafter: Pipeline-Sanktionen sind pro-europäisch

Avatar_prignitzer von dpa

22. Dezember 2019, 00:47 Uhr

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die Kritik der Bundesregierung an den US-Sanktionen gegen den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 zurückgewiesen. 15 europäische Länder, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament hättenallesamt ihre Bedenken an dem Projekt angemeldet», sagte Grenell der «Bild am Sonntag». Darum handele es sich bei den Sanktionen um eine sehr pro-europäische Entscheidung. Viele europäische Diplomaten hätten sich bedankt, dass die amerikanische Regierung Maßnahmen ergriffen habe, sagte Grenell.