Kriminalität : US-Horrorhaus: Ehepaar bekennt sich schuldig

von dpa

23. Februar 2019, 08:49 Uhr

Ein kalifornisches Ehepaar, das seine 13 Kinder unter grausamen Bedingungen gefangengehalten haben soll, hat sich vor Gericht schuldig bekannt. Die 50-jährige Frau und ihr 57 Jahre alter Mann hätten die Vorwürfe von Folter, schwerer Misshandlung und Kindesgefährdung eingeräumt, teilte die Staatsanwaltschaft in Riversidemit. Sie sollen eine Strafe von mindestens 25 Jahren bis lebenslänglich erhalten. Die Vorfälle in dem «Horrorhaus» in der Stadt Perris südöstlich von Los Angeles waren ans Licht gekommen, als einer 17 Jahre alten Tochter die Flucht aus dem Haus gelungen war.