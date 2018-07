Welthandel : US-Präsident Trump zeigt sich im Handelsstreit unversöhnlich

von dpa

23. Juli 2018, 23:26 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat einen Kurswechsel im Handelsstreit ausgeschlossen. Niemand zocke die USA mehr ab, davon seien die «Handelsbetrüger» in Kenntnis gesetzt worden, sagte Trump in Washington. «Amerika hisst niemals die weiße Fahne, wir hissen nur die rot, weiß und blaue (amerikanische) Fahne. Trump hatte im Handelsstreit Sonderzölle auf Einfuhren von Stahl- und Aluminium verhängt. Am Mittwoch wird EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Washington erwartet.