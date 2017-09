Konflikte : USA: Militärische Option für Nordkorea bleibt auf dem Tisch

Die USA halten in der Nordkoreakrise die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens aufrecht. «Es gibt die militärische Option», sagte der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster in Washington. Diese Option sei aber nicht die bevorzugte. Dieses ist keine Angelegenheit zwischen den USA und Nordkorea, es ist eine Angelegenheit für die ganze Welt», sagte McMaster. Nach der Verschärfung der UN-Sanktionen wegen seines jüngsten Atomtests hat Nordkorea am Morgen erneut eine Rakete über Japan hinweg gefeuert.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 20:15 Uhr