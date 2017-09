Konflikte : USA verhängen neue Sanktionen gegen Nordkorea

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 18:41 Uhr

Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Nordkorea. US-Präsident Donald Trump sagte in New York, die von ihm angeordneten neuen Sanktionen zielten auf Einzelpersonen, Firmen und Institutionen, die unter anderem in den Branchen Textil, Fischerei, Handwerk und Informationstechnologie Handel mit Nordkorea trieben. Trump fügte hinzu: «Ausländische Banken werden eine klare Wahl haben, ob sie mit uns Handel treiben wollen oder mit Nordkorea.»