Luftverkehr : USA «zutiefst traurig» über Flugzeugabsturz in Russland

von dpa

12. Februar 2018, 00:20 Uhr

Das Weiße Haus hat Russland nach dem Flugzeugabsturz seine Anteilnahme ausgesprochen. «Wir sind zutiefst traurig über den tragischen Tod jener an Bord von Saratow Airlines Flug 703», hieß es in einer schriftlichen Erklärung. «Wir übermitteln den Familien jener, die ihr Leben verloren haben, und dem russischen Volk unser Beileid.» Die Maschine vom Typ An-148 mit 65 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern war kurz nach dem Start vom Moskauer Flughafen Domodedowo verunglückt. Niemand an Bord überlebte.