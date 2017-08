Kriminalität : Vater bringt Kind zum Auto und wird erschossen - Täter flüchtig

Er ging mit seinem Kind zum Auto und wurde auf der Straße erschossen: Ein 43 Jahre alter Mann ist in Südhessen seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann handeln, der zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpulli, eine Baseball-Kappe und helle Jeans trug. Nach ersten Erkenntnissen brachte der 43-Jährige sein Kind zu seinem Auto in Mörfelden-Walldorf. In welchem Umfang das Kind die Tat mitbekam, wollte die Polizei noch klären. Der Schütze flüchtete zu Fuß. Nach ihm wurde auch mit einem Polizeihubschrauber gefahndet.

von dpa

erstellt am 18.Aug.2017 | 13:06 Uhr