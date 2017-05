Justiz : Verdächtige im Mordfall Kim Jong Nam zu Anhörung vor Gericht

Die beiden Verdächtigen im Mordfall Kim Yong Nam sind zum zweiten Mal vor einem Gericht in Malaysia erschienen. Die aus Vietnam und Indonesien stammenden Frauen wurden in schusssicheren Westen in das Gerichtsgebäude in Kuala Lumpur gebracht. Ihnen wird zur Last gelegt, den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Mitte Februar mit dem Nervengas VX getötet zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe. Der ältere Halbbruder des Machthabers hatte sich mehrfach kritisch über Nordkorea geäußert.

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 09:27 Uhr