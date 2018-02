Notfälle : Verdächtigen Brief geöffnet: Trump-Schwiegertochter im Krankenhaus

von dpa

12. Februar 2018, 23:20 Uhr

US-Präsident Donald Trumps Schwiegertochter Vanessa hat einen Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet und ist daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der an eine Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan geschickte Brief sei an ihren Mann Donald Jr. adressiert gewesen, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Die Substanz sei aber offenbar harmlos. Donald Trump Jr. schrieb auf Twitter, seine Frau und Kinder seien nach der «unglaublich beängstigenden Situation» in Sicherheit. Das Model Vanessa Trump ist seit 2005 mit Donald Trump Jr. verheiratet.