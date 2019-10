Kriminalität : Verdächtiger verschanzt sich in französischem Museum

Avatar_prignitzer von dpa

23. Oktober 2019, 11:29 Uhr

In einem südfranzösischen Museum hat sich mindestens ein Verdächtiger verschanzt. Es gebe derzeit keine Hinweise auf Geiseln, teilte die Polizei mit. Eine Spezialeinheit, die üblicherweise in Krisensituationen eingesetzt wird, ist in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphaël vor Ort. Die Polizei forderte Bürger auf, die Umgebung zu meiden. In dem archäologischen Museum habe sich mindestens ein Mensch verschanzt, berichtete der Sender France Bleu. Am Morgen schlug demnach eine Reinigungsfrau Alarm.