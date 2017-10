Streiks : Verdi ruft zu Warnstreiks in Postbanken auf

von dpa

02.Okt.2017

Die Gewerkschaft Verdi ruft von ihr vertretene Postbank-Mitarbeiter in sieben Bundesländern dazu auf, am heutigen Montag die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind insgesamt 60 Filialen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, wie ein Sprecher der Gewerkschaft der dpa mitteilte. «Wir gehen davon aus, dass die bestreikten Filialen geschlossen bleiben», sagte ein Sprecher. Die Gewerkschaft fordert eine Verlängerung des Kündigungsschutzes, Gehaltserhöhungen und höhere Ausbildungsvergütungen. Ein Angebot des Unternehmens lehnte sie ab.