G20 : Verkehrschaos bei Ankunft der G20-Delegationen in Hamburg

Mit dem Eintreffen der ersten Delegationen zum G20-Gipfel ist es in Hamburg zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. «Der Verkehr kommt in weiten Teilen des Stadtgebiets vorübergehend zum Erliegen», sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei errichtete Straßensperren, die bis in den Abend aufrecht erhalten werden sollten. Die Hamburger Hochbahn rief Autofahrer auf Twitter dazu auf, auf Bus und Bahn umzusteigen. Auch der Hamburger Flughafen warnte Reisende vor Staus bei der Anreise zum Flughafengelände.

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 17:42 Uhr