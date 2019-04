Luftverkehr : Verkehrsministerium fordert Klarheit über BER-Eröffnung

von dpa

13. April 2019, 13:50 Uhr

Nach neuerlichen Zweifeln am Eröffnungstermin des künftigen Hauptstadtflughafens BER im Herbst 2020 hat das Bundesverkehrsministerium Klarheit bis kommende Woche verlangt. Verkehrsstaatssekretär Michael Güntner habe einen Brief an Flughafen-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup geschickt, berichtete die «Bild»-Zeitung. Darin werde eine verbindliche Stellungnahme bis Mittwoch gefordert. Der Flughafen hatte ursprünglich im Oktober 2011 eröffnet werden sollen. Mehrere Eröffnungstermine platzten wegen Mängeln am Bau.