Leute : Verletzt: Sarah Lombardi fällt bei «Dancing on Ice» aus

von dpa

18. Januar 2019, 01:06 Uhr

Popsängerin Sarah Lombardi fällt wegen einer Verletzung bei der Sat.1-Show «Dancing on Ice» aus. Das teilte der Sender mit. Bei einer Untersuchung sei ein Muskelfaserriss festgestellt worden. Sie sei wirklich traurig, dass sie am Sonntag nicht auftreten könne, wird Lombardi in einer Mitteilung zitiert. Sie habe direkt mit der Therapie angefangen und der Arzt habe ihr Hoffnung gemacht, dass sie nächste Woche wieder trainieren können. Am Sonntagabend werde sie dabei sein und die anderen unterstützen.