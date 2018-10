Fußball : Verletzte bei Einsturz einer Rolltreppe in Rom vor CL-Spiel

von dpa

23. Oktober 2018, 20:43 Uhr

Beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind vor einem Champions-League-Spiel in Rom mehrere Menschen verletzt worden. Der Vorfall hätte sich in der Station Repubblica ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurden nach Medienangaben auch Fußball-Fans des Clubs ZSKA Moskau, der am Abend gegen den AS Rom in der Champions League antritt. Möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.