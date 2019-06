Unfälle : Verletzte bei Explosion auf Markt in Sizilien

von dpa

05. Juni 2019, 18:04 Uhr

Eine Explosion hat auf einem Markt in der sizilianischen Stadt Gela am Mittag Verwüstungen angerichtet. 20 Menschen seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Wahrscheinlich habe ein Leck an einer Gasflasche die Explosion ausgelöst. Ein Feuerwehr-Bild zeigte einen komplett zerstörten und ausgebrannten Verkaufswagen. Drei Menschen darin hätten sich unter anderem schwere Verbrennungen zugezogen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Videoaufnahmen des Fernsehsenders Rai zeigten eine weit aufgeplatzte Gasflasche. Mittlerweile hat die Feuerwehr die Flammen gelöscht.