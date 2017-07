Kriminalität : Verletzte bei Schießerei in Diskothek in Konstanz

In einer Diskothek in Konstanz in Baden-Württemberg sind in der Nacht Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Zunächst war die Situation aber noch unübersichtlich. Ob es auch Tote gab, war daher zunächst unklar. Einen Bericht des SWR, wonach der oder die Täter festgenommen worden seien, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. «Es gab Verletzte bei der Schießerei. Besucher konnten sich retten, indem sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten», sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 07:49 Uhr