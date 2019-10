Kriminalität : Vermummte greifen Menschen in Gasthof an - sechs Verletzte

Avatar_prignitzer von dpa

19. Oktober 2019, 15:30 Uhr

Eine Gruppe von etwa 15 Vermummten hat in einer Gaststätte in Eisenach mehrere Menschen angegriffen und dabei sechs Gäste leicht verletzt. Die Unbekannten hatten in der Nacht auf die Gäste eingeschlagen und Inventar beschädigt, wie die Polizeiinspektion Eisenach mitteilte. Die Angreifer seien geflüchtet. Ob die Tat politisch motiviert war, ist noch unklar. Die Gaststätte sei dem rechten Spektrum zuzuordnen, sagte ein Sprecher der Landeseinssatzzentrale der Thüringer Polizei auf dpa-Anfrage.