Unfälle : Vermutlich zwei Tote bei Absturz über Bodensee

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in den Bodensee sind wahrscheinlich die beiden Insassen gestorben. Die Maschine war kurz nach dem Start in Zürich unweit von Konstanz in den Bodensee gestürzt. Polizei und Feuerwehr gehen nach einer umfangreichen Such- und Bergungsaktion davon aus, dass die beiden Insassen den Absturz nicht überlebt haben. Bei dem Piloten handelt es sich um einen 74-jährigen Schweizer. Die Identität der zweiten Person an Bord ist noch nicht geklärt. Die Bergungsarbeiten wurden am Nachmittag abgebrochen. Grund dafür war eine Warnung vor starkem Wind.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 21:54 Uhr