Motorsport : Vettel startet von Platz zwei ins Belgien-Rennen

Sebastian Vettel startet heute vom zweiten Platz in das Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps. Die Pole Position sicherte sich Vettels WM-Verfolger Lewis Hamilton. Er egalisierte mit der 68. Pole in seiner Karriere zudem den Rekord von Michael Schumacher. In der aktuellen WM-Wertung liegt der britische Mercedes-Pilot 14 Punkte hinter dem deutschen Ferrari-Star Vettel.Der hat gestern seinen Vertrag bei der Scuderia um drei Jahre bis Ende 2020 verlängert.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 04:02 Uhr