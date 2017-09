Kriminalität : Vier Tote bei Familiendrama in Österreich

Vier Menschen sind bei einem Familiendrama in Österreich ums Leben gekommen. Ein 38-Jähriger tötete zunächst seine Ehefrau und die beiden Töchter und sprang dann aus dem Fenster im dritten Stock. Die Mädchen wurden nur vier und sieben Jahre alt. Es handele sich um einen erweiterten Suizid, heißt es Landespolizeidirektion Vorarlberg zu dem Drama in Hohenems. Ersten Ermittlungen zufolge war es dem Mann an sich verboten, die Wohnung zu betreten. Die Tat ereignete sich gegen 4.30 Uhr.

von dpa

erstellt am 16.Sep.2017 | 09:28 Uhr