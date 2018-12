Skispringen : Vierschanzentournee beginnt mit erster Qualifikation

von dpa

29. Dezember 2018, 02:42 Uhr

In Oberstdorf im Allgäu beginnt heute die 67. Vierschanzentournee der Skispringer. Zum Auftakt steht am Nachmittag die erste Qualifikation auf dem Programm. Das deutsche Skisprung-Team startet mit 13 Teilnehmern in die neuntägige Tournee, die nach Oberstdorf auch in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen Station macht.