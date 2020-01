Volleyball : Volleyballer bestreiten Halbfinale gegen Bulgarien

Avatar_prignitzer von dpa

09. Januar 2020, 04:30 Uhr

Die deutschen Volleyballer bestreiten heute ihr Halbfinale in der Olympia-Quali. Die Mannschaft um Star-Diagonalangreifer Georg Grozer trifft in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf das Überraschungsteam Bulgarien, das Europameister Serbien aus dem Turnier warf. Die Deutschen konnten nach ihrem vorzeitig perfekt gemachten Einzug in die Vorschlussrunde am Mittwoch durchschnaufen. Das erste Halbfinale heute bestreiten die Slowenen und Frankreich. Das Finale wird morgen ausgetragen.