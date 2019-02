Finanzen : Von der Leyen besteht auf höheren Verteidigungsausgaben

von dpa

04. Februar 2019, 21:53 Uhr

Trotz des 25-Milliarden-Lochs in der Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre besteht Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf der geplanten Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. «Die klare politische Vereinbarung steht: Für das Jahr 2025 1,5 Prozent», sagte sie bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga. Zuvor war bekannt geworden, dass das Finanzministerium von SPD-Vizekanzler Olaf Scholz mit durchschnittlich rund fünf Milliarden Euro an geringeren Steuereinnahmen pro Jahr rechnet.