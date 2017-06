Verteidigung : Von der Leyen fordert weiter mehr Geld für Bundeswehr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat angesichts wachsender internationaler Anforderungen weiter steigende Ausgaben für die Bundeswehr angemahnt. «Warme Worte reichen nicht», sagte sie anlässlich eines bundesweiten Tages der offenen Tür in der Kaserne Augustdorf in Nordrhein-Westfalen. Die Soldaten brauchten «auch in den nächsten Jahren mehr und nachhaltige Finanzierung und die Unterstützung der Gesellschaft». Für Auslandseinsätze etwa im Kampf gegen den Terrorismus werde dringend mehr und modernes Material gebraucht.

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 16:15 Uhr