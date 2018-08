Extremismus : Von Notz fordert Seehofer-Erklärung zu Chemnitz

von dpa

28. August 2018, 09:19 Uhr

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz hat den Umgang von Bundesinnenminister Horst Seehofer mit den Vorfällen in Chemnitz kritisiert. Dass Seehofer dazu seit Tagen schweige, sei skandalös, sagte der Innenpolitiker dem Nachrichtenportal t-online. Bei Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt waren am Abend mindestens sechs Menschen verletzt worden. Auslöser dafür war, dass ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden war, gegen einen Syrer und einen Iraker ergingen Haftbefehle.