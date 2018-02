Konflikte : Vor Beginn der Winterspiele: Nordkorea hält Militärparade ab

von dpa

08. Februar 2018, 11:22 Uhr

Nordkoreas Staatsfernsehen hat mit Verspätung Bilder der heute abgehaltenen Militärparade in Pjöngjang gezeigt. Die Ausschnitte zeigten, wie Machthaber Kim Jong Un die Parade in der Hauptstadt von einem Balkon aus abnahm. Beobachter gingen anhand der Bilder aus Nordkorea davon aus, dass die Heerschau im Vergleich zum vergangenen Jahr weniger umfangreich ausfiel. Südkoreanische Medien spekulierten, Kim könnte angesichts seines Annäherungskurses an Südkorea und der morgen beginnenden Olympischen Winterspiele im Nachbarland die Militärparade bewusst kleingehalten haben.