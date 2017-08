Auto : VW weiter gegen Hardware-Nachrüstungen

Nach der Kritik von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks an den Beschlüssen des Dieselgipfels hat VW auf die Umweltfreundlichkeit seiner neuesten Motoren verwiesen und lehnt Hardware-Lösungen weiter ab. «Beim Diesel-Gipfel gab es einen vernünftigen Kompromiss», sagte ein Volkswagen-Sprecher auf Anfrage der dpa. «Verabredet wurden technische Nachbesserungen und Umtauschprämien, die schnell umsetzbar und nachhaltig sind. Bis verlässliche Hardware-Lösungen in der Fläche verfügbar wären, würden mehrere Jahre vergehen.» Hendricks hatte bei älteren Dieselfahrzeugen Umbauten am Motor gefordert, sogenannte Hardware-Lösungen.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 06:47 Uhr