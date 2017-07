Parteien : Wahlprogramm: Union nennt kein Enddatum für Soli-Abschaffung

Die Union verspricht bei einem Wahlerfolg den Abbau des Solidaritätszuschlags für alle ab dem Jahr 2020 - legt sich aber nicht wie ursprünglich diskutiert auf ein Enddatum fest. Das geht aus dem der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorliegenden Entwurf für das Wahlprogramm von CDU und CSU hervor. Einen ersten Entlastungsschritt soll es in der kommenden Legislaturperiode geben. Die Vorstände beider Parteien wollten das Programm am Vormittag bei einer gemeinsamen Sitzung in Berlin endgültig beschließen.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 09:56 Uhr