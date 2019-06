Brände : Waldbrand: Weitere Evakuierungen in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

01. Juli 2019, 01:52 Uhr

Wegen des Waldbrandes bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern haben rund 500 weitere Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Evakuierungen in Jessenitz seien noch nicht abgeschlossen, berichtete eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Zu Problemen sei es bislang nicht gekommen. Betroffene Menschen können in einer Halle unterkommen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass weitere Wohnungen und Häuser in anliegenden Dörfern oder Ortschaften evakuiert werden müssen. Bereits zuvor mussten rund 280 Einwohner ihre Häuser in Alt Jabel verlassen.