Brände : Waldbrand wütet an der Algarve - mindestens 24 Verletzte

von dpa

06. August 2018, 12:44 Uhr

Bei einem Flächenbrand an der Algarve im Süden Portugals sind mindestens 24 Menschen verletzt worden. Eine 72-Jährige Frau musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Haupstadt Lissabon geflogen werden, wie die Zeitung «Público» berichtet. Der Waldbrand in der bergigen Gegend um die Kleinstadt Monchique sei weiterhin nicht unter Kontrolle, so das Blatt unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Mehrere Orte hätten evakuiert werden müssen, darunter auch mindestens eine Hotelanlage.