Unfälle : War es ein Autorennen? - Fünf Menschen teils schwer verletzt

von dpa

13. Mai 2018, 04:57 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall, dem möglicherweise ein illegales Autorennen vorausging, sind in Essen fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Zeugen hatten angegeben, dass sich zwei Autos vor dem Unfall ein Rennen geliefert hatten, teilte die Polizei mit. Fest steht laut Polizei, dass am Abend vor einem Einkaufszentrum zwei Autos kollidierten. Ein Wagen prallte dann gegen einen Ampelmast. Der Mast wurde in Richtung mehrerer Passanten geschleudert. Dabei wurden drei Menschen, schwer verletzt, darunter zwei Kinder. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die zwei Fahrer blieben unverletzt.