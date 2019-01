Tarife : Warnstreiks des Sicherheitspersonals an acht Flughäfen

von dpa

15. Januar 2019, 06:57 Uhr

Zehntausende Fluggäste müssen heute gegen ihren Willen am Boden bleiben: An acht deutschen Flughäfen will das Sicherheitspersonal mit Warnstreiks der Forderung nach steigenden Löhnen und einer bundesweit einheitlichen Bezahlung Nachdruck verleihen. Die Beschäftigten an den Flughäfen Hamburg, Hannover, Bremen, München, Dresden, Leipzig/Halle und Erfurt sind im Ausstand. Bis 20.00 Uhr sind auch am größten deutschen Airport in Frankfurt/Main etwa 5000 Mitarbeiter zum Warnstreik aufgerufen, die dort für die Kontrolle von Passagieren und Fracht zuständig sind.