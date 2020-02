Wetter : Wechselhaftes Wetter in Deutschland

Avatar_prignitzer von dpa

12. Februar 2020, 14:47 Uhr

Das Wetter in Deutschland zeigt sich auch in den nächsten Tagen eher wechselhaft und windig. «Es bleibt ungemütlich und in den Niederungen wenig winterlich», heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Morgen startet der Tag zwar im Osten noch freundlich, doch dann kommt von Westen verstärkt Niederschlag auf. Auch der Wind frischt wieder auf. In höheren Lagen sind Sturmböen, auf den Gipfeln auch orkanartige Böen möglich. Der Freitag startet verbreitet noch mit Regen, der dann allmählich nachlässt. Dabei wird es milder.